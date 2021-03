La nave Ever Given si muove: riparte il traffico nel canale di Suez. È arrivata a una svolta la vicenda della portacontainer Ever Given che da quasi una settimana bloccava il traffico nel Canale di Suez. La nave è stata disincagliata e la navigazione nel Canale è ripresa dopo giorni di stop.

A darne notizia è stata l’Autorità che controlla il Canale, e il suo presidente Osama Rabie ha proclamato la ripresa del traffico, anche se ancora non è chiaro quando la situazione potrà tornare alla normalità visto che sono almeno 367 le navi bloccate nel Canale da cui passano ogni giorno il 10% delle merci trasportate nel mondo via mare. La squadra di soccorso sta ora trascinando la Ever Given verso il Grande Lago Amaro, dove sarà sottoposta a una ispezione tecnica. A semplificare le operazioni è stata l’alta marea, i rimorchiatori sono riusciti a disincagliare il bulbo di prua che era ancora nella sabbia. La Ever Given, 400 metri di lunghezza e 224mila tonnellate di peso, è una delle più grandi portacontainer del mondo: lo scorso 23 marzo aveva urtato contro un argine roccioso del Canale ed era rimasta incagliata. Da allora per sei giorni erano andate avanti le operazioni per cercare di disincagliarla. Tra la notte di domenica e l’alba di lunedì la portacontainer era stata disincagliata parzialmente, nel pomeriggio poi la conferma della fine delle operazioni. Un successo di cui ora le autorità egiziane rivendicano la paternità: sia il presidente egiziano al-Sisi che il presidente dell’Autorità del Canale di Suez fanno sapere che il 98% degli sforzi messi in atto per sbloccare la situazione è stato fatto dagli egiziani, che hanno partecipato alle operazioni con 15 unità tra cui 12 rimorchiatori. Fonte Il Corriere della Sera