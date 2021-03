La morte di Carmine CASALE

Una notizia, quella arrivata da Salerno, che non si voleva assolutamente avere, data l”affabilità, la serietà e l’affetto per la Costa d’Amalfi di Carmine Casale.

Commissario della Polizia Stradale di Salerno, per qualche tempo è stato an che in servizio al dipartimento di Angri, si è sentito male per cui è stata richiesta una autoambulanza, che, affermano, è arrivata in sensibile ritardo e non era attrezzata per il trasporto dell’in fermo che accusava problemi cardiaci.

Naturalmente i familiari chiedono conto di quanto accaduto al loro congiunto ed il perché del ritardo e dell’impreparazione.

Noi siamo stati amici da anni di Carmine che, per un certo periodo, ha fatto parte dei motociclisti impegnati in costa d’estate e che avevano Amalfi, prima, e Minori poi quale base logistica.

Alla famiglia le condoglianze più affettuose di Gaspare e della redazione di Positanonews