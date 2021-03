La modella e ballerina Aigul Duisheeva a Positano in Costiera amalfitana per la giornata dedicata alle Donne. Tra la giornata di ieri e quella di oggi, 7 e 8 marzo 2021, la ballerina, modella, showgirl ed influencer Aigul Duisheeva, conosciuta soprattutto per aver preso parte a ‘La Corrida’, è venuta nella nostra Positano, la Perla della Costiera Amalfitana.

“Positano è il paradiso in terra. Questa è l’opinione sia dei turisti che degli stessi italiani. Le migliori spiagge, gli hotel, la città è una delle località più frequentate, dove c’è tutto per un soggiorno indimenticabile e confortevole. Ogni angelo custode ha una sola preoccupazione, e sei tu. Ti ama e ti amo, care donne, con le prossime vacanze”, ha scritto come accompagnamento ad una sua foto pubblicata sul suo profilo Instagram, seguita da 49,9mila follower