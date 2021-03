Facciamo, da queste colonne, gli Auguri , per i suoi primi 50 anni a Fabiola Parisi, la gazzella sorrentina. Ora è moglie e madre di due meravigliose ragazze, docente ISEF presso gli Istituti Superiori Sorrentini, ma ha molto da raccontare della sua adolescenza. A 17 anni incomincia a mietere i primi successi nella corsa ad ostacoli, e lo farà quasi ininterrottamente per circa 10 anni. Porterà l’ATLETICA SORRENTO a gareggiare a livello Europeo. La ringraziamo di quei momenti speciali e dorati che ci ha regalato, a guardare queste foto c’è da emozionarsi, tesa , concentrata, in testa alle altre, il movimento , la massa muscolare , il vento nei capelli e il volo. Le motivazioni di questi Auguri sono duplici, il primo per invitarla a mettere in un libro queste imprese che da allora non si sono più verificate, il secondo è per stimolarla alla produzione di una atletica sorrentina con i suoi ragazzi per possa toccare la leggenda di allora. Le risposte le conosciamo, sempre meno sono i ragazzi disposti a sacrificarsi per l’atletica, e soprattutto mancano le attrezzature e gli impianti adeguati per l’atletica. Ma siamo sicuri che anche gli amministratori delle nostre città ci leggeranno e comprenderanno che il vero messaggio di questo articolo è proprio l’invito a fare qualche cosa per i loro figli e per la cittadinanza sportiva.

Dal volume Sorrento 1945 -2007 riportiamo alcuni brani dedicati a Fabiola Parisi

Difficile era la preparazione degli atleti in pista, per la mancanza di attrezzature. Ciononostante nel 1987, si conquistarono risultati positivi. Fabiola Parisi (nata nel 1970), al primo anno fra gli Juniores, ottenne brillanti traguardi, vincendo anche molte gare a livello nazionale, dopo di essersi laureata campionessa regionale sui 100 mt. e sui 100 ad ostacoli e settima assoluta nei campionati nazionali a Grosseto il 3-4 Ottobre 1987.

Altra atleta che conseguì brillanti risultati fu Fabiola Parisi classificatasi al terzo posto sia nel campionato italiano indoor nei 60 mt. ad ostacoli (ad Ancona) sia nei campionati italiani juniores nei 100 mt. ad ostacoli (a Massa Carrara), Per tali piazzamenti la Parisi partecipò all’incontro internazionale Italia-Germania (ad Ancona).

Nei campionati nazionali “Libertas” (disputati a Piazza Aimetina) fu conquistato il titolo italiano a squadra; ancora il piimo posto fu conseguito dalla squadra della Libertas Amatori Sorrento nella gara nazionale “Città di Rende”. Ottimi risultati ottennero anche le “perle” della società stessa, Giovanni Ruggiero, campione italiano nei 1500 mt. e Fabiola Parisi seconda nei campionati italiani sui 100 mt, ad ostacoli.

Il palmares si arricchì perché, ai risultati nazionali sopra elencati, si aggiunsero quelli ottenuti in campo provinciale e regionale, comprovati anche dai primati regionali conquistati, nel 1991, da Fabiola Parisi (nei 100 mt. e 100 mt. ad ostacoli), da Giovanni Ruggiero (nei 1200 mt. e nei 3000 mt.), da Valentina Russo (nel getto del peso), da Isabella De Angelis (nel salto in alto).

Attività sportive

1983 -1995 Atleta della societa’ sportiva “ ATLETICA SORRENTO”

1995 – 1999 PRESIDENtE della società sportiva “AMATORI ATLETICA SORRENTO”

Allenatrice atletica .

1994 -2009 docente presso liceo LINGUISTICO S,ANNA SORRENTO

Docente tutt’oggi presso Liceo G. Salvemini Sorrento

2008/2009 CONSIGLIERE FIDAL REGIONALE CAMPANIA