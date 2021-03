La Folgore Massa è inarrestabile! Straordinaria vittoria anche quella di oggi in trasferta a Marigliano. Ecco il commento della società: “Tya Marigliano 0 ShedirPharma Folgore Massa 3. Big win 7 su 7. Questa squadra vola!”. Giornata fortunata per Mattia Sorrenti che ha festeggiato il compleanno nel migliore dei modi: “Per un bomber come Mattia Sorrenti non c’è modo più bello che festeggiare il compleanno sul rettangolo di gioco in uno dei match più importanti della stagione”.