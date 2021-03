Quest’oggi alle 18 la Folgore Massa ha accolto l’Olimpica Avellino che ha battuto per 3-1 in una partita tosta: “ShedirPharma Folgore Massa 3 – Olimpica Avellino 1; 8 su 8 vinte, che sofferenza! Che partita contro la migliore formazione vista quest’anno a Sorrento”. Una vittoria dedicata a Roberto Fiorentino, tifosissimo della squadra costiera e deceduto il 2 gennaio, il cui stemma preferito (il leone) era cucito sulla maglia indossata da Gigi Denza: “Una dedica speciale al nostro Roberto, queste erano le vittorie da leoni come piacevano a lui”, il post del dopo partita della società biancoverde.