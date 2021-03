La diretta di De Luca: “Con vaccini aggiuntivi procederemo con Capri e la costa di Sorrento per il turismo”

“Cerchiamo di essere responsabili a Pasqua, altrimenti tra due mesi si richiude tutto, stringiamo i denti perché qualche sacrificio in più ci serve per poter aprire ma aprire per sempre, non aprire e chiudere che è il meccanismo delle mezze misure del governo precedente che ha esaurito gli italiani”.

Fatte le dovute raccomandazioni ai campani, in vista delle festività pasquali, il Presidente ha poi aggiunto sulla vicenda vaccini: “Completato il mondo della scuola vogliamo verificare se è possibile vaccinare i ragazzi, così potremo riaprire le scuole in condizioni di sicurezza che è la vera priorità”

Il piano salva estate

“Pensiamo di procedere così: fasce d’età per l’attività ordinaria ma se avremo vaccini aggiuntivi procederemo per comparti economici, al di là dell’età, come il turismo per la stagione estiva. Se riusciamo a vaccinare tutta la popolazione di Ischia, Capri, Procida, costiera sorrentina così da trovare un equilibrio tra esigenza sanitaria ed economica sociale. così come faremo nelle aree industriale, nelle fabbriche: se una grande azienda ha disponibilità di un medico, gli diamo i vaccini e vacciniamo tutti. Ma è indispensabile avere i vaccini”.

“L’obiettivo della Campania è completare l’immunizzazione per l’autunno. Ogni giorno 60mila vaccini dobbiamo fare, significa 1milione 800mila somministrazioni al mese. In 3 mesi 5 milioni e 400mila di vaccinazioni. In Campania dobbiamo fare più di 9milioni di somministrazioni di vaccini. Ma ad oggi non abbiamo i quantitativi necessari per raggiungere questo obiettivo”.

Persiste poi un problema sugli “over 80, quelli domiciliati. Dobbiamo avere l’aiuto di altro personale altrimenti non ce la facciamo. Stiamo avendo risposta straordinaria degli specializzandi, oltre mille che si sono iscritti e ci aiuteranno per incrementare le vaccinazioni”.

Il bollettino vaccini

“Per contrastare questo caos informativo abbiamo deciso di dare ogni giorno i dati sulle vaccinazioni in Campania – ha aggiunto De Luca – perché a Roma non sono stati in grado neanche e di mettere una piattaforma digitale. Trasmetteremo ogni giorno i dati sui vaccinati”.

Infine un appello: “Deve crescere consapevolezza che siamo in guerra. Per tornare alla vita deve essere clima di mobilitazione straordinaria. Quello che sta accadendo nelle ultime ore ci dà fiducia. Nei prossimi giorni avremo migliaia di medici pronti a vivere questa battaglia per vincerla”.