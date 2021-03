La Costiera Amalfitana protagonista del prossimo numero del magazine britannico “Italia”. Il magazine britannico “Italia” ha dedicato il prossimo numero alla nostra Costiera Amalfitana: si parlerà di un vero e proprio viaggio sulla suggestiva strada statale che collega Sorrento con Salerno, con la speranza che torni presto transitabile anche per i residenti.

“Il nuovo numero di Italia! La rivista regala emozioni per ispirare i viaggi in poltrona e i progetti per il futuro – si legge sulla pagina Facebook del magazine – Prendendo la strada panoramica per un viaggio di svago primaverile da Sorrento a Salerno, esplorando lo specchio d’acqua che circonda la Costiera, o celebrando la lunga storia d’amore dell’Italia”.

Sulla prima pagina campeggia una splendida foto di Amalfi, immortalata in tutta la sua bellezza.

Ancora una volta la Costa d’Amalfi si conferma un posto amato in tutto il mondo da milioni di turisti che non vedono l’ora di potervi tornare.