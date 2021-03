#MADICOSAPARLIAMODi Dora Chiariello

C’è la colomba tradizionale della pasticceria De Vivo, a Pompei, premiata tra le migliori colombe artigianali 2021, secondo il Gambero Rosso, la specializzata rivista enogastronomica, dopo la degustazione, la descrizione della creazione pasquale della pasticceria DeVivo:“Gonfia e bel pasciuta, la colomba De Vivo è opulente e rigogliosa, con quella bella glassa frammentata (farina di riso e di armelline, cacao in polvere) che suggerisce una texture croccante e golosa, tutta mandorle giganti vestite come gli zuccherini extra. Al taglio rivela un impasto giallo intenso e avvolgente, con alveoli oblunghi ben distribuiti come ben distribuita è la frutta. E punteggiato di vaniglia, ben visibile a occhio nudo. Ha un corredo aromatico contenuto, con timide note di arancio, burro, lievito, molto coerenti con quelle tipiche di questo dolce…”Quest’anno la Pasticceria De Vivo di Pompei ci sorprende più solito con le sue creazioni golosissime, tutte originali:La Colomba Nocciolata, un omaggio a un pregiato frutto campano, la nocciola tonda di Giffoni, tipica del salernitano la cui coltivazione è antichissima, apprezzata per il suo sapore particolarmente aromatico, con una polpa bianca consistente e una forma tondeggiante, con un valore altamente nutritivo. Il dolce impasto della colomba, aromatizzato alla nocciola è arricchito con delle gemme di pasta nocciola, pezzi di cioccolata al latte e fondente e farcito con delicata ganasce alla nocciola, con infuso agli agrumi, copertura al cioccolato bianco, nocciola e granello di nocciole di Giffoni.La Colomba Sfogliatella, che richiama il dolce tipico della tradizione napoletana, l’impasto è arricchito del ripieno della sfogliatella con gemme di ricotta vaccina e semola, arancia candita e cannella di Ceylon.Irresistibile la Colomba Zeppola napoletana, ispirato al dolce tipico tradizionale per la festa di San Giuseppe il 19 marzo. L’impasto è arricchito con amarene e un ripieno di gonache di crema pasticciera.Per chi ama l’accostamento del cioccolato fondente e rum, può scegliere la Colomba Chocotum, creata di un delicato impasto con ripieno di ganache al cioccolato fondente ed infuso di rhum Jamaique bianco, la copertura al cioccolato con perline di cioccolato fondente.De Vivo – https://www.lapasticceriadevivo.it

(Foto Dora Chiariello)