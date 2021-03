LA CAMPAGNA VACCINALE IN CAMPANIA. FINIRA’ L’ANNO PROSSIMO, SE VA BENE

LA CAMPAGNA VACCINALE IN CAMPANIA In questo momento, al di là del tifo di parte e della propaganda, io direi di affidarci alla matematica che è da sempre una disciplina oggettiva. Senza entrare nei dettagli, giusto per fare in modo che ognuno si possa fare una propria idea e valutare.

Ho dato uno sguardo al report della regione Campania sull’andamento della campagna vaccinale. Ad oggi sono state somministrate 637.718 dosi. Di queste il 32% sono seconda dose. La campagna vaccinale è iniziata, ricordate, con la benedizione del governatore De Luca che ha dato il mirabile “esempio”, il 27 dicembre. Dunque è iniziata da circa 90 giorni. Facciamo 85. Questo vuol dire che sono state somministrate circa 7500 dosi al giorno. Secondo i virologi, per raggiungere una certa immunità di gregge, occorre che il 70-80% della popolazione sia vaccinata. Facciamo il 70%, tieniamoci bassi.

La Campania conta 5,8 milioni di abitanti. Il 70% di 5,8 milioni sono 4.060.000 persone. Eliminiamo i 637.718 fortunati che ad oggi hanno ricevuto almeno una dose. Rimangono altri 3.422.282 abitanti. A 7500 dosi al giorno per somministrare, solo una dose, a 3.422.282 persone occorrono 456 giorni. Cioè, contando da oggi, l’obiettivo sarebbe raggiunto all’incirca nel Luglio del 2022. Solo prima dose però (quindi i vaccini Moderna e Pfizer andrebbero accantonati…).

Ma, cerchiamo di essere ottimisti, ammettiamo pure che da oggi ci sia un’accelerazione. Il doppio della velocità? Non basterebbe. Abbondiamo: facciamo il triplo. 7500 X 3 = 22500 dosi al giorno.

In questo modo tra 152 giorni, ovvero verso la fine di agosto, il 70% degli abitanti della campania avranno ricevuto una dose di vaccino. Questo affidandoci per intero ai vaccini per i quali serve una dose sola e ammesso che tutti accettino di vaccinarsi quando saranno chiamati.

E ovviamente andando, da domani mattina, al triplo della velocità. In bocca al lupo a tutti noi.

Questa di sopra è la riflessione di Christian De Iuliis, che riteniamo addirittura ottimistica, il coronavirus Covid – 19 non ci abbandonerà quest’anno , teniamo conto che la copertura non dura per sempre quindi le persone vaccinate nel 2021 si dovranno ri vaccinare nel 2022.. fate un pò voi… La soluzione è conviverci , utilizzando le dovute precauzioni, senza aspettare che il vaccino sia una specie di magia che risolve tutto domani mattina