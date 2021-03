La buona sanità a Vallo della Lucania

Riceviamo e pubblichiamo.

Vi racconto la mia esperienza in un centro di eccellenza di ginecologia, diretta dell’illustre primario professore Salvatore Ronsini, con la sua squisita équipe, presso l’ospedale di Vallo della Lucania.

Stamattina, 3 marzo 2021, sono stata nella sala operatoria del suddetto ospedale per sottopormi a un intervento. Qui ad accogliermi, oltre al primario c’era l’ostetrica Angela Ciniello e il mio angelo custode, l’anestesista Nello Marsicano, di cui sono onorata di essere la sorella, al quale precedentemente avevo chiesto, di farmi svegliare dopo l’anestesia, come io facevo svegliare lui, quando da piccolo lo cullavo. (Tra noi c’è un divario di quasi tredici anni). Egli non solo ha esaudito la mia preghiera, ma ho avuto un dolcissimo e felicissimo ritorno alla vita, tra angeli terreni: Nello il mio Angelo custode di sempre e l’ostetrica Angela Ciniello. Un grosso plauso va anche alle infermiere Annamaria Ruocco e Teresa Caroccia, che mi hanno preparato e vestita prima di trasportarmi in sala operatoria e ugualmente hanno fatto al mio ritorno in camera e l’hanno fatto con una delicatezza tale da non farmene accorgere.

Difatti io tra me e me pensavo di mettermi la camicia, dopo essermi riposata un po’, poi mi sono accorta che ero già stata sistemata, tutto compreso persino il lavaggio endovena. Tocchi d’angeli che ti toccano senza far sentir le loro mani.

Altro elemento rilevante la pulizia del luogo e di tutta la struttura. Non mi sono mai spiegata la passione dell’estero Filia, né la nord mania.

Oggi dopo aver costatato questo trattamento ritengo il resto pura follia. Grazie di cuore a tutti voi che anche in un momento così triste riuscite a mascherare la vostra stanchezza con un sorriso. Indimenticabile anche il sorriso di Alessandra Baratta, che mi ha accompagnato fino all’ uscita dall’ ospedale, non esagero nell’ affermare che tutti mi hanno fatto sentire una regina anche se non ho la corona. Inoltre preciso e garantisco che la professionalità di tutte le persone citate è indiscutibile ed è al servizio di tutti.