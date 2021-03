La Base Navale di Napoli si illumina con il Tricolore

MARINA MILITARE: LA BASE NAVALE DI NAPOLI SI ILLUNIMA CON IL TRICOLORE

La storica infrastruttura della Marina Militare illuminata per ricordare i 160 anni dalla proclamazione dello Stato Italiano e le vittime dell’epidemia del COVID19

Nella giornata dell’anniversario dell’Unità d’Italia, mercoledì 17 marzo, la storica Base Navale di Napoli si illumina con il Tricolore, in occasione delle celebrazioni nazionali.

Le luci del Tricolore saranno proiettate sugli edifici del Quartier Generale Marina di Via Acton anche giovedì 18 marzo, Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus.

L’iniziativa è stata ideata per sottolineare il valore sociale e identitario della cultura, nonché della memoria storica, patrimonio di tutti.

