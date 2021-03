Juve-Napoli rinviata al 07 aprile, i tifosi romanisti #RinviateRomaNapoli

Attraverso un accordo tra ambedue le società, Juve-Napoli è stata rinviata. Il match si sarebbe dovuto disputare mercoledì 17 marzo. De Laurentiis aveva già chiesto la possibilità di scegliere una data diversa da quella perché il Napoli sarà impegnato in due difficili trasferte: domenica 14 marzo contro il Milan e domenica 21 marzo contro la Roma. In un primo momento, però il cambio non era stato accordato ma, in seguito all’uscita della Juve dalla Champions, si è liberata una nuova data possibile e, alla fine, si è optato per quella: 07 aprile ore 18:45. A qualcuno, però sembra non essere andato giù questo cambio: la Roma si è sentita fortemente penalizzata. Roma-Napoli infatti si giocherà dopo che i giallorossi giovedì saranno in trasferta in Ucraina, mentre il Napoli arriverà riposato alla sfida dell’Olimpico. La polemica dei tifosi giallorossi ha così portato alla nascita di un hashtag subito in tendenza #RinviateRomaNapoli.