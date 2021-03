Jennifer Lopez e Alex Rodriguez, confermate le nozze a Capri

Jennifer Lopez conferma le nozze a Capri. Solo qualche giorno fa abbiamo parlato di un altro rinvio causa Covid ma a quanto pare questo matrimonio si farà. Lo leggiamo su Metropolis.

I gossip che volevano la cantante J.Lo in odore di separazione dal suo fidanzato, l’ex stella del baseball Alex Rodriguez, sono già svanite nel nulla e sono di nuovo dritte le antenne del settore wedding all’ombra dei Faraglioni. L’affascinante star era alle prese coi preparativi del party di Capri, location scelta per il suo quarto matrimonio, quando il Covid aveva fatto slittare la cerimonia. Poi le indiscrezioni dei giorni scorsi, una presunta love story tra il suo Alex e Madison LeCroy e quindi i boatos che in poche ore sono stati smentiti dai due vip.

Si torna a parlare di preparativi sullo scoglio dell’amore, per ospitare l’evento dell’anno. In cima alle quotazioni ci sono i beach club più esclusivi dell’isola azzurra che potrebbero fare da cornice di una sorta di mega-vigilia del matrimonio, tra aperitivo, musica dal tramonto all’alba e addirittura un “bar galleggiante” per un addio al nubilato con piattaforma danzante per le amiche della show-girl. Lo staff di collaboratori della Lopez starebbe anche lavorando a una cessione in esclusiva dei diritti per le riprese a Capri del back-stage.