Italia’s got talent 2021, Martina Storti vola in finale

A salire sul palco della settima puntata dedicata alle audizioni di Italia’s Got Talent, in onda il 17 marzo, è la giovanissima Martina da Firenze.

La giovane porta una performance di pole dance allo specchio estremamente telentuosa e artistica, che parla dell’adolescenza, della fatica di accettarsi o di tutte quelle piccole insicurezze. La sua danza allo specchio è ispirata al mito di Narciso.

Quattro sì per lei e i complimenti dall’intera giuria.