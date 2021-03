ISTITUTO GRANDI .PRELIMINARY FOR SCHOOLS, Cambridge  English

In data 13 marzo 2021, nonostante le difficolta’ dovute all’emergenza sanitaria, si è svolto presso l’ Istituto Superiore “F.Grandi” di Sorrento l’esame PRELIMINARY FOR SCHOOLS, Cambridge English. Dopo aver frequentato con impegno un corso di preparazione tenuto dalle insegnanti di lingua inglese della Scuola, prof.sse Malvone e Casa, all’interno di pomeriggi facoltativi, alunni e qualche ex alunno dell’Istituto hanno sostenuto le prove di Reading, Writing, Listening e Speaking, grazie alla preziosa collaborazione del Centro EinsteinWeb.

I ragazzi hanno conseguito brillanti risultati, superando con successo questo importante esame linguistico di livello B1; un buon gruppo di alunni si è distinto superando l’esame con la massima votazione (livello A) ottenendo in tal modo una certificazione di conoscenza della lingua inglese di livello B2.

Complimenti a tutti i ragazzi per l’impegno dimostrato durante il corso e per i risultati riportati in sede d’esame! Questo e’ investire sul futuro dei nostri ragazzi.

Grazie alla Dirigente, dott.ssa Daniela Denaro e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto.