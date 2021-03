Istituto di Cultura Tasso. Conferenza di Vincenzo Caputo su Dialoghi Napoletani

Articolo aggiornato dagli inviati di Positanonews con riprese video e trasmissione in diretta della conferenza sui canali dedicati .

L’Istituto di Cultura Tasso, presieduto da Luciano Russo , organizza, a seguito del successo dei precedenti, il ciclo di conferenze per l’anno 2021. Gli appuntamenti sono tutti alle ore 16.00 presso la Biblioteca del Museo Civico Francescano , presso il Chiostro di San Francesco a Sorrento. Al momento gli eventi sono tutti in trasmissione streaming video a cura della troupe di Positanonews TV, Sara Ciocio Ambrogio Coppola, Lucio Esposito.

Il calendario per il mese di Marzo e Febbraio 2021 prevede

Venerdi 12 febbraio 2021 Pasquale Giustiniani Giuseppe Giustiniani Filosofo e Vescovo . Modera Gaetano di Palma

Sabato 20 febbraio 2021 Carmine Pinto Craxi e il PSI nell’Italia Repubblicana Modera Luciano Russo

Venerdi 24 febbraio 2021 Vincenzo Cuomo La questione della Noia Profonda tra Martin Heidegger e Peter Sloterduk. Modera Luciano Russo.

Venerdi 5 marzo 2021 Vincenzo Caputo Torquato Tasso appunti su alcuni “Dialoghi Napoletani . Modera Gennaro Galano

Giovedi 11 marzo 2021 Roberto la Rocca Agostino D’Ippona filosofo dell’interiorità . Modera Aniello Clemente

Sabato 20 marzo 2021 Silvia Sonetti Ponte Landolfo storia di un mito

Giovedi 25 marzo 2021 Silvia de Majo Guglielmo Pepe le rivoluzioni mancate

Mercoledi 31 marzo 2021 Antonio Tubiello La tradizione tomistica napoletana e la scuola di Gaetano Sanseverino

https://www.academia.edu/35942630/V_Caputo_L_implosione_del_dialogo_Appunti_su_Nifo_e_Porzio_di_Torquato_Tasso_Studi_rinascimentali_15_2017_pp_139_150_num_mon_Culture_del_Rinascimento_Studi_per_Matteo_Palumbo_a_cura_di_G_Alfano_P_Sabbatino_

󰁮󰁡riflessione complessiva sull’organismo dei dialoghi di T orquato T asso, che – sia detto per inciso – sarebbe utile configurare come la risultante di puntigliosi singoli studi molecolari, dovrebbe anche affrontare questioni legate al ruolo di questi dialoghi al- l’interno di una ipotetica storia del genere (tra l’altro codificato sul piano teorico proprio da T asso all’altezza degli anni Ottanta del Cinquecento).󰀱Rispetto a tale ampio organi- smo (venticinque dialoghi in versione ‘definitiva’ secondo la ricostruzione di Ezio Rai- mondi, ventisei se si accetta il suggerimento di Claudio Gigante relativo al