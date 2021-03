Isola Verde chiama Rheginna Major: Vade Retro Depuratore!

Una lettera del Comitato Ambientalista “Tuteliamo la Costiera Amalfitana”, è stata inviata, in vista del prossimo Consiglio comunale, che si esprimerà proprio sull’argomento.

Successivamente anche due interrogazioni ministeriali, della deputata Bilotti del M5S, e di FedericoConte di LEU, volte ad accertare che tale opera non alteri il delicato equilibrio della fascia costiera.

È risultato che sarebbero più economiche ed ecologiche, le condotte sottomarine a dispersione, purché correttamente funzionanti, dotate di efficienti sistemi di pretrattamento, prima dell’immissione finale in condotte sottomarine, purché a quota batimetrica superiore al termoclino.

Ma in Italia, oltre alla popolazione, sta invecchiando un po’ tutto, ponti, strade piene di buche, reti dell’acqua ridotte a colabrodo ecc., ed anche le vetuste condotte sottomarine sono ormai tutte rattoppate…

Lo studio evidenziava che, “per i semplici reflui di natura igienica, entro certi limiti, il pre-trattamento e l’immissione in condotta sottomarina, sono più che sufficienti ad assicurare un ideale abbattimento di ogni potenzialità inquinante, azzerando gli effetti negativi collaterali dei depuratori sull’ecosistema. Il loro inevitabile sovradimensionamento, con costi di gestione elevatissimi sulla tariffa idrica, sarebbero difficilmente sostenibili. Notevoli anche le ricadute di inquinamento atmosferico CO2 e la produzione di ingenti quantità di fanghi da smaltire”.

È da questo studio che parte la riflessione sulla scelta di spendere più di 75milioni di euro, per realizzarne ben tre sull’isola.

Il parere degli esperti è lapidario anche per quanto attiene “La comune, diffusa convinzione, relativa all’apparente assoluta necessità, per ogni contesto, della costruzione di impianti di depurazione, così come stabilito nella normativa europea, che è probabilmente ascrivibile, all’ambiente fisico di riferimento dei legislatori di Bruxelles, più attenti al tema, dovendosi confrontare con problematiche gravissime derivate dall’immissione, nei mari dell’Europa settentrionale, di ingenti quantità di reflui industriali, ed al contempo di una scarsissima profondità dei loro fondali. Contesto differente da quello italiano nelle nostre aree turistiche, dove i reflui industriali sono assenti ed i fondali sono generalmente profondissimi”.