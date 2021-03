“Pur dovendo assolutamente tenere alta la guardia nella battaglia al Covid 19, non possiamo non ritenere eccessiva la zona rossa per quella che é la situazione epidemiologica dell’isola d’Ischia. Visti i numeri attuali, le restrizioni devono esserci ma è necessario che siano coerenti rispetto al quadro che, ad oggi, non appare critico”. Così, a qualche ora dall’ufficialità delle nuove restrizioni per la Campania, il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino, che preannuncia l’invio di una nota ufficiale all’unità di crisi della Regione Campania e al presidente Vincenzo De Luca “per capire la fattibilità di una valutazione specifica per il nostro territorio”. Al momento sul territorio di Ischia i positivi al coronavirus sarebbero 84 su una popolazione residente di circa 70 mila abitanti (con una situazione all’ospedale “Rizzoli” definità “rassicurante): nello scorso week end è stata invece completata la somministrazione della prima dose del vaccino alla totalità del personale scolastico dell’isola.

“Sarebbe giusto allo stesso modo, se malauguratamente ci dovesse essere un peggioramento della situazione epidemiologica, adottare misure più restrittive”, prosegue Ferrandino, raccomandando “comunque ai cittadini ischitani di continuare ad avere comportamenti responsabili e rispettosi delle norme in vigore”. La preoccupazione, in particolare, è per il comparto economico dell’isola: molti dei ristoranti e la totalità delle strutture ricettive avevano pianificato l’apertura stagionale per le prossime settimane.