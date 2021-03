Insieme per Sorrento, Rosario Fiorentino: “Lavoro , dignità e sicurezza per il rilancio del turismo”

L’ex vice sindaco Rosario Fiorentino scrive sul suo profilo Facebook un post dedicato al contenuto del Decreto Sostegni, di seguito Positanonews riporta ciò che Fiorentino afferma in quest’ultimo:

Dopo aver atteso mesi per un sostegno alle categorie della filiera del turismo, Il comitato della penisola Sorrentina, Costiera Amalfitana e le isole del golfo, esprime amarezza per il contenuto del Decreto Sostegni .

Questo decreto non fa altro che dare un contentino ma penalizza le categorie veramente in difficoltà.

Il comitato proclama lo Stato di agitazione Sabato 10 aprile con manifestazioni in piazza a Sorrento ,Capri ,Amalfi e Ischia e chiede che il Governo stanzi immediatamente i fondi adeguati per il Turismo, a disposizione del Ministero competente, per erogare urgentemente sostegni al nostro comparto, a tutti i liberi professionisti e dipendenti della filiera del turismo, agli autisti , etc ormai allo stremo dopo un anno senza lavoro e che non vedono uno spiraglio in un paese che non riesce ad avere una programmazione e neanche a mettere in atto strategie concorrenziali per la ripartenza nei prossimi mesi”

“Sicuramente : i comuni della penisola Sorrentina si sono impegnati, anche se nei limiti del possibile con aiuti e sostegno alle famiglie, ci sono diverse azioni come gli stati generali con il “Modello Sorrento “ per far ripartire la macchina del turismo , ma purtroppo non sono sufficienti, almeno per ora per far vivere con dignità chi ha un bisogno urgente di aiuto .

Non si chiede assistenzialismo, ma si chiede di riprendere a lavorare in sicurezza .

“Lavoro , dignità e sicurezza per il rilancio del turismo”.