Insieme per Massa Lubrense: appuntamento semestrale per informare i cittadini sul lavoro dell’opposizione. Il gruppo di opposizione del Comune di Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina Insieme per Massa Lubrense ha informato i cittadini dell’intenzione di stabilire un appuntamento semestrale per informare i cittadini del loro lavoro, svolto in Consiglio Comunale e sul territorio, “Senza filtri né ipocrisie”, hanno affermato.

Con cadenza semestrale vogliamo informarvi su quanto facciamo in Consiglio Comunale e sul territorio, senza filtri né ipocrisie.

Perciò pubblicheremo i nostri interventi in Consiglio Comunale e le richieste che ci avete sottoposto e ci sottoporrete voi cittadini.

La politica, quella seria e concreta, non si fa solo nelle sedi Istituzionali, ma soprattutto tra la nostra gente, ascoltando le loro esigenze.

Perché vogliamo essere #alvostrofianco