Inps, ecco i bonus che si possono richiedere senza ISEE: chi e come può riceverli. I cittadini e le famiglie possono fare domanda per una serie di agevolazioni che non richiedono di presentare l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. La maggior parte di questi sono destinati ai nuclei con bambini piccoli o alle mamme in attesa, per tutti invece c’è il cashback.

La maggior parte delle agevolazioni per i cittadini italiani richiedono la presentazione dell’Isee che non debba superare un determinato importo. Ma ci sono anche bonus rivolti ai singoli o alle famiglie che non hanno bisogno di questo tipo di dichiarazione.

La maggior parte dei bonus senza Isee riguardano i genitori con figli o le neomamme. A questi si aggiunge il cashback, diretto a tutta la popolazione.

Il bonus cashback è stato introdotto per incentivare i cittadini all’utilizzo dei pagamenti elettronici. Consiste in un rimborso del 10% fino a un massimo di 150 euro, per gli acquisti effettuati nel corso del semestre.

Per aderire al programma cashback basta iscriversi sull’app Io e registrare la carta o i sistemi di pagamento elettronici che si utilizzeranno per fare gli acquisti.

Per i lavoratori autonomi con partita Iva che hanno registrato un drastico calo del fatturato è previsto il bonus Iscro, una sorta di cassa integrazione.

Il Bonus Iscro ha un valore minimo di 250 euro fino a un massimo di 800 euro e la domanda può essere presentata una volta durante il triennio 2021/2023, entro il 31 ottobre di ogni anno.

Passando alle agevolazioni che non necessitano dell’Isee dirette alle famiglie con figli, per le future mamme c’è il bonus mamma domani.

Si tratta di un incentivo del valore di 800 euro che viene riconosciuto a partire dal settimo mese di gravidanza fino al primo anno di età del bambino.

Per il bonus bebè invece bisogna presentare domanda entro novanta giorni dalla data di nascita o di adozione del bambino. L’importo dell’agevolazione è pari a 80 euro al mese, per un anno, nel caso in cui non si presenti l’ISEE o quest’ultimo abbia un valore superiore a 40.000 euro.

Se invece si possiede un Isee inferiore è preferibile presentarlo per ottenere una somma maggiore. Chi ha Isee tra i 7.000 e i 40mila euro può ottenere 120 euro al mese, mentre sotto ai 7mila euro di Isee si arriva a 160 euro al mese.

Dal 1° luglio 2021 entra in vigore l’assegno unico familiare che ha un valore massimo di 250 euro per ogni figlio fino ai 21 anni e ne potranno beneficiare anche i lavoratori autonomi.

Il bonus asilo nido spetta invece alle famiglie con almeno un figlio di età fino ai tre anni e che sostengono le spese per l’asilo nido.

Senza presentare l’Isee o con importo sopra a 40.000, il bonus asilo nido è pari a 1.500 euro .

Se si presenta un Isee tra i 25mila e i 40mila euro, l’importo dell’agevolazione sale a 2.500 euro.

Con Isee inferiore ai 25mila euro si ottengono invece 3mila euro.

Fonte SkyTg 24