Incubo Covid a Pompei: 3 morti e un focolaio Rsa

Pompei: incubo Covid. Il virus continua a imperversare nella città mariana, dove non solo aumentano vertigionosamente i contagi, ma si continuano a registrare vittime: altre tre negli ultimi otto giorni. Dal 26 febbraio, cioè, quando all’ospedale di Sorrento è deceduto un 79enne, quattordicesima vittima dall’inizio del 2021; altro decesso il primo marzo, all’ospedale di Boscotrecase, dove è morta una 87enne pompeiana; ieri infine la sedicesima vittima da inizio anno, la 41esima a Pompei dall’inizio della pandemia: si tratta di un 79enne, deceduto nella sua abitazione. Lo leggiamo su Metropolis di oggi.

Non destano invece particolari preoccupazioni le condizioni degli ospiti della residenza per anziani “Punta Paradiso” di via Roma dove, nei giorni scorsi, è stata segnalata l’insorgenza di un focolaio da Covid 19. Così come emerso dall’indagine epidemiologica condotta, sono 32 su 56 gli ospiti risultati positivi al tampone. Rassicurazioni, in merito, arrivano comunque dall’Asl Napoli 3 Sud che continua costantemente a monitorare l’evolversi della situazione attraverso l’unità operativa appositamente costituita per fronteggiare questo tipo di emergenze.

«Gli ospiti della Rsa sono sotto stretta e attenta osservazione – afferma il dottor Antonio Coppola, a capo dell’Unità per l’Emergenza Covid dell’Asl Na 3 Sud – e non si rilevano condizioni preoccupanti. Qualche problema è sorto, invece, per quanto riguarda il personale in servizio presso la struttura, che è attualmente in quarantena e che è stato prontamente sostituito con personale Oss proprio dell’Unità di Crisi. Gli ospiti positivi – sottolinea Coppola – sono tutti asintomatici e tutti i residenti della Rsa erano stati vaccinati. Il focolaio è, però, insorto nel periodo in cui la copertura del vaccino non era ancora attiva. Ciò non mette assolutamente in discussione la validità dei vaccini, anzi possiamo serenamente affermare che se i 32 soggetti sono asintomatici e le loro condizioni non sono preoccupanti è proprio grazie al vaccino ».

Nei prossimi giorni, l’Asl e l’amministrazione guidata dal sindaco Carmine Lo Sapio – a sua volta risultato positivo al Covid insieme al presidente del consiglio comunale, Giuseppe La Marca – continueranno a monitorare costantemente l’evolversi della situazione all’interno della residenza per anziani, offrendo loro tutti gli strumenti e l’attenzione del caso. Pompei, insieme a Torre Annunziata e Castellammare, è una delle città dove l’andamento dei contagi desta maggiori preoccupazioni, come ha confermato due giorni fa il governatore Vincenzo De Luca, annunciando proprio nell’area vesuviana l’avvio di uno screening di massa, con tamponi per tutta la popolazione, nel tentativo di individuare anche gli asintomatici e limitare la diffusione del virus.