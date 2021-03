Incubo a Castellammare: nelle ultime settimane un decesso ogni 48 ore

Dal 10 febbraio a ieri sono morte 13 persone per Covid a Castellammare di Stabia. Un decesso ogni 40 ore, quasi due ogni tre giorni. Un dato inquietante, che porta il bilancio delle vittime del 2021 a 28, mentre quello dall’inizio della pandemia a 73. Si viaggia a una media superiore a un morto ogni mille abitanti e la curva dei contagi in ascesa da settimane non lascia presagire nulla di buono. Nell’intera provincia di Napoli, solo Torre del Greco ha pagato un conto più salato al Covid19, ma bisogna considerare che ha quasi ventimila abitanti in più della città stabiese.

Come leggiamo su Metropolis, l’ultima vittima del virus a Castellammare è Anita Scanu, 78 anni, madre dell’attore Simone Schettino, che era ricoverata da giorni all’ospedale Cotugno di Napoli. Mentre nei giorni scorsi purtroppo aveva purtroppo aveva perso la vita anche una donna di appena 41 anni. Basterebbero questo per spiegare la situazione drammatica che sta vivendo Castellammare di Stabia, una sorta di Codogno della terza ondata di Coronavirus. Il rapporto tra positivi e tamponi non è mai sceso sotto il 20 per cento dall’inizio del 2021, il doppio rispetto al dato regionale, quattro volte superiore a quello nazionale. Tante le cause e tra queste la Regione Campania ha individuato, attraverso l’Unità di Crisi, anche il dilagare della variante inglese. Secondo gli esperti sarebbe molto più contagiosa e in una città che fatica a rispettare le regole, trova praterie per diffondersi. Proprio ieri il Governatore Vincenzo De Luca ha inserito Castellammare, con Pompei e Torre Annunziata, tra i comuni dove dovranno essere avviati screening di massa, con l’obiettivo di isolare gli asintomatici.