…incostieraamalfitana.it: a Minori “100 Poeti e Poetesse lungo il Sentiero dei Limoni”.

Dopo il break dello scorso anno causa Covid, la XV edizione di …incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo promuove l’evento dal titolo “100 Poeti e Poetesse lungo il Sentiero dei Limoni”.

Una giornata, quella del 28 Maggio 2021, in cui cento poeti e poetesse italiani/e declameranno una loro ode sul tema del Festival “Difendere la mia libertà… e anche la tua!”, in lingua italiana o in vernacolo, in un succedersi di avvenimenti artistici, lungo il Sentiero dei Limoni, nel territorio di Minori, a partire dalle ore 18.00 e fino alle 22.00.

La partecipazione di ogni singolo poeta o poetessa prevede una quota di ero 15,00 comprendente anche una degustazione di prodotti tipici locali a metri Zero presso l’Azienda Agricola Cuonc Cuonc. Una giuria, la cui composizione sarà resa nota successivamente, con giudizio insindacabile e inappellabile, proclamerà al termine dell’evento la poesia vincitrice del Premio Cuonc Cuonc 2021, consistente in una cesta di prodotti tipici locali a metri Zero.

A tutti i partecipanti sarà consegnato un Attestato di Partecipazione.

Chi intende partecipare invii una email di conferma entro il 30 Aprile 2021 unitamente alla propria poesia e alla “scheda” qui allegata, a: incostieraamalfitana7@gmail.com

La quota di partecipazione dovrà essere versata tramite POSTEPAY EVOLUTION: 5333.1710.9096.0879. Per eventuali altre modalità di versamento (e ulteriori altre comunicazioni) contattare il numero 3487798939.

All’atto dell’arrivo della poesia, della scheda e della quota di partecipazione, la Segreteria Organizzativa provvederà a trasmettere relativa ricevuta all’indirizzo del mittente, indicato nella email.

Saranno stipulate opportune convenzioni con il Comune di Minori per il parcheggio auto, con strutture alberghiere e extralberghiere per eventuali pernottamenti.