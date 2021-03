Incidente in galleria a Castellammare, motociclista in ospedale

Castellammare di Stabia ( Napoli ) Incidente, questa mattina, nella galleria di Privati percorsa da chi si sposta tra Napoli e Vico Equense e Sorrento in penisola sorrentina. Coinvonte, per cause da accertare un’auto e una motocicletta . Nello scontro ferito il motociclista. Arrivati gli operatori del 118, la vittima è stata trasportata all’ospedale San Leonardo. Sul posto le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Il traffico in Penisola sorrentina era già nel caos a causa di lavori a Meta , mentre a Sant’Agnello c’è la deviazione per Sorrento e Massa Lubrense per lavori sul Corso Italia. Ringraziamo Pasquale Greco per la foto

