In Inghilterra l’immagine di Positano per la pasta “made in Italy”. Positano, la perla della Costiera Amalfitana, e la cucina italiana sono famose in tutto il mondo. Sono molti i positanesi ad emigrare e spostarsi in altre parti del globo, portando un pezzo della loro città insieme a loro. Diversi i ristoranti di cittadini di Positano famosi nelle diverse parti del mondo.

Ma non solo i positanesi, quando anche l’immagine della nostra Positano viene “usata” e conosciuta un po’ ovunque. Un esempio ci viene fornito dalla pasta Tesco, che si trova in Inghilterra. L’immagine di Positano è diventata il logo di questa pasta “Made in Italy”.

Quello che ci chiediamo è: Tesco avrà pagato i diritti d’immagine al Comune di Positano?