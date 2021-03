In Costiera amalfitana partiti i vaccini agli anziani, quando informazioni precise a Maiori? Ci chiamano anche da Francoforte. Ravello, Amalfi, Positano , sono partiti i vaccini per gli anziani in Costiera amalfitana, tutti i comuni hanno informazioni precise su dove , quando e come fare i vaccini, ma a Maiori ancora non si sa nulla di preciso. Sul profilo del sindaco Antonio Capone e sulla pagina Facebook del Comune abbiamo cercato invano dettagli su quando e come si inizia, il dove pare sia Palazzo Mezzacapo, comunque alle spalle c’è l’edificio dell’ASL di Salerno, ma nessuna comunicazione ufficiale siamo ancora al fatto che “In questi giorni vi informeremo del punto vaccinale..”. Mentre si aspetta, e spera, qualcuno chiede se a questo punto non era meglio farlo all’Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello. Questa mattina ci ha chiamato una donna a Francoforte, per il padre anziano, in Germania hanno fatto già tutti i vaccini, in Italia e in Campania che succede? Alla signora abbiamo promesso di interessarci , appena sapremo di preciso la informeremo.