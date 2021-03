In costiera amalfitana al via la vaccinazione dei Carabinieri con il farmaco AstraZeneca

In costiera amalfitana sono cominciate le vaccinazioni anti-Covid anche per i Carabinieri. La campagna vaccinale sta procedendo in tutti i comuni della costiera con la somministrazione della prima dose del farmaco AstraZeneca.

Trascorso il tempo previsto ci sarà il richiamo per la seconda dose. Un passo importante per la sicurezza delle forze dell’ordine che, per il lavoro svolto che li porta ad essere in continuo contatto con numerose persone, sono tra le categorie maggiormente esposte al rischio contagi.