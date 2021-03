In Cilento un intero paese adotta una neonata

In Cilento un intero paese, San Pietro al Tanagro, ha “adottato” la figlia di una migrante. Siamo qui a raccontarvi di un intero Paese, l’Italia, dove nascono sempre meno bambini e di un altro Paese sempre in Italia, per la precisione in Cilento, San Pietro al Tanagro, duemila anime, che una bambina l’ha adottata: Fatima. Un modo per dire che la vita deve vincere su tutto, sulla nostra società che per tutta una serie di ragioni ai bambini lascia sempre meno spazio, sul nostro egoismo e sulla mancanza di solidarietà, questa dovuta anche alla pandemia che, ammettiamolo, ora ci sta incattivendo, anche perché ci sta impoverendo. Nella struttura di accoglienza della cooperativa Iskra, “Casa di Miriam” che fa parte del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, è nata Fatima, una bella bambina, figlia di una delle ospiti della struttura, una ragazza africana arrivata a Settembre a Lampedusa, e accolta a San Pietro al Tanagro. La ragazza ha partorito all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, grazie all’aiuto dello staff del reparto di Ginecologia e Ostetricia. La nascita è stata un evento struggente per la maggior parte degli abitanti del paesino, che hanno voluto festeggiare la nuova arrivata preparando un corredo per piccola, una processione generosa in questa seconda Pasqua sotto la spada di damocle del contagio da covid, con tante persone impegnate a portare quello che potevano o volevano donare: una culla, passeggino, tiralatte, vestitini, biberon, giochi, questo il corredo della solidarietà cilentana. Giusy Salerno, che guida il sistema di accoglienza del paese ha scritto un post per ringraziare tutti: “Corre obbligo ringraziare tutte le famiglie di San Pietro al Tanagro che hanno voluto donare, spontaneamente, tanti oggetti utili alla bimba e alla sua mamma. Gesti generosi che meritano gratitudine e riconoscenza e che rivelano, ancora una volta, la natura solidale e accogliente della nostra comunità. Grazie a nome di Casa di Miriam”. Gesti concreti di accoglienza in un paese in cui qualche anno fa qualcuno aveva scritto dei cartelli contro i migranti, un gesto rimasto anonimo, contro decine di gesti concreti di generosità, aiuto ed accoglienza da tutto un paese verso chi ha più bisogno. San Pietro al Tanagro, un paese intero ha adottato una bambina di nome Fatima perché crede ancora nei bambini e nel suo di futuro. a cura di Luigi De Rosa

Fonti: Cooperativa Iskra