In Campania riapertura dei mercati. Ripartono anche in costiera amalfitana e penisola sorrentina

Il Presidente della Regione Campania ha firmato in data odierna l’ordinanza n. 11 con la quale stabilisce che, con decorrenza dal 26 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021 – fermo il divieto di svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio (ivi compresi quelli rionali e settimanali) – si consente la riapertura dei mercati esclusivamente per le attività dirette alla vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici subordinatamente all’adozione da parte dei Comuni di piani di sicurezza finalizzati a regolare e controllare gli accessi e il deflusso alle aree mercatali attraverso percorsi separati, ad evitare assembramenti e ad assicurare il rispetto dei protocolli di sicurezza.

Anche in costiera amalfitana ripartono, quindi, le attività mercatali e già domani, venerdì 26 marzo, tornerà a svolgersi il consueto mercato settimanale di Maiori, relativamente ai soli generi consentiti dall’ordinanza.

Lo stesso discorso vale, ovviamente, anche per i comuni della penisola sorrentina, fermo restando la possibilità dei primi cittadini di adottare misure più restrittive sulla base della situazione epidemiologica delle singole città.