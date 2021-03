In ansia per Zielinski, c’è un caso Covid nella nazionale polacca. In questi giorni i diversi giocatori militanti nei vari campionati stranieri sono rientrati in patria per le nazionali. Ebbene la nazionale polacca ha reso nota la positività di Klich: “La nazionale polacca ha ricevuto questa mattina i risultati del test SARS-Cov-2. Purtroppo, nel caso di Mateusz Klich, il risultato è positivo. Il calciatore sta bene e non mostra sintomi della malattia, ma la sua trasferta a Budapest è esclusa. Oggi verranno ripetuti i test”. Questa notizia ha fatto naturalmente scattare l’allarme nella società campana. L’azzurro N20 aveva già contratto il Covid e si era negativizzato lo scorso 24 ottobre ma si attendono con ansia i prossimi tamponi per avere la certezza che magari il centrocampista possa avere ancora gli anticorpi.