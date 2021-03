Importante Ricerca a Napoli su Test Genetici della Forma Grave Covid-19

Nell’attesa che i ricercatori rendano accessibili i nuovi test diagnostici, occorre però intensificare il più possibile la campagna vaccinale, visto che l’indice di contagiosità sta iniziando a crollare nella popolazione vaccinata, in primis quella più vulnerabile degli anziani.

È tuttavia un’importante tappa: aprirà la strada a nuovi test, in grado di individuare in quali malati si avrà un decorso grave della malattia.

La messa a punto nella normale pratica ospedaliera, consentirà di pianificare ricoveri e cure, in questa quota di pazienti particolarmente a rischio, di gestirli tempestivamente e ridurre i casi di mortalità, che ancora oggi continuano a decimare la popolazione.

I noti fattori di rischio come età avanzata, sesso maschile e comorbidità, non erano sufficienti a spiegare del tutto, il quadro clinico della malattia grave, provocata dal virus SarsCoV2, in alcuni dei soggetti risultati sintomatici.