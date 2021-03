Imparare a star bene tutti: Quarto appuntamento di Healthy Living con Andrea Ferraioli della Cantine Marisa Cuomo, lo Chef Alfonso Iaccarino ed Enrico Coscioni

Da Furore in Costa d’ Amalfi alla Costa di Sorrento a Massa Lubrense . Si torna a parlare di nutrizione e salute con le Conversazioni di “Healthy Living”, l’iniziativa di Venicepromex realizzata in collaborazione con l’Università di Padova: questo incontro ospita gli interventi dello chef Alfonso Iaccarino, del presidente di Agenas Enrico Coscioni e di Andrea Ferraioli, delle Cantine Marisa Cuomo, che si confrontano sul tema della salute pubblica attraverso l’educazione alimentare dei cittadini.

Mangiar bene

Le “Conversazioni” sono un ciclo di 12 incontri che vede protagonisti chef, vignaioli e medici in un confronto interdisciplinare sul tema del benessere alimentare per il corpo e per la mente. Numerose le tematiche affrontate da ospiti d’eccezione del panorama della ristorazione, del vino e della medicina, in un ricco programma di eventi.

L’incontro virtuale è possibile visionarlo a partire dalle ore 19,00 di Mercoledì 3 Marzo 2021 dal link presente in basso.