Ilaria Alpi e Miran Hrovatin #noinonarchiviamo

Noi non archiviamo #ilariaalpi #miranhrovatin

Roma – Ventisette anni fa, il 20 marzo 1994, venivano assassinati a Mogadiscio la giornalista del Tg3 Ilaria Alpi (foto in basso) e l’operatore Miran Hrovatin, mentre stavano indagando su traffici di armi e rifiuti. Per ricordare la loro vicenda, che ancora attende verità e giustizia, ieri a Latina e Trieste si sono tenute due cerimonie promosse tra gli altri da Ordine dei giornalisti, Fnsi e Usigrai. Oggi si terrà alle 15 un webinar organizzato dall’associazione Articolo 21.