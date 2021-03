Il Sorrento non sbaglia: alla prima sotto la guida di mister La Scala, batte la Puteolana per 1-0. Nel recupero della 14esima giornata di campionato, questo pomeriggio allo Stadio Italia un Sorrento, reduce da quattro sconfitte consecutive che hanno determinato l’esonero dell’allenatore Luca Fusco e l’acquisizione di mister la Scala, batte i Flegrei per 1-0, grazie al difensore Fusco che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, insacca di testa nella porta! Derby sostanzialmente noioso che sembrava dovesse finire con un pari e la cui unica azione rilevante è stato un palo esterno colpito da Liccardi. Sul finale un comprensibile nervosismo ha provocato le proteste dell’allenatore granata Andrea Ciaramella per un presunto contatto in area rossonera, con conseguente espulsione del tecnico granata decretata dall’arbitro Recchia. Nel suo esordio in rossonero mister La Scala trova i 3 punti ma non un buon gioco: duro lavoro si prospetta per il tecnico!