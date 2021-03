Il Sorrento è vicino al Real Aversa, colpito da una tragedia

Il Real Aversa è stato colpito da una tragedia, come comunicato dalla società: “Una tragedia ha sconvolto la nostra serata. Un dramma immane che colpisce la nostra famiglia. Questo maledetto Covid si è portato via Emanuele De Stefano, fratello 37enne del nostro allenatore Antonio. Un lutto che ci lascia senza parole, una morte che non ci farà dormire. Siamo vicini al nostro tecnico e a tutta la famiglia De Stefano in questo momento di profondo dolore. Le condoglianze forse in questi casi non bastano. Solo tanto silenzio, le lacrime di tutta la Real Agro Aversa”. Il Sorrento ha espresso la sua vicinanza alla società avversaria: “Il Sorrento 1945 partecipa al dolore della società Real Aversa e del proprio allenatore, mister Antonio De Stefano, per la prematura scomparsa del fratello Emanuele. Al mister ed alla sua famiglia vanno le più sentite condoglianze”.