Il Sant’Agnello 1996 sostiene il Sorrento di mister La Scala: “le barriere sono state eliminate!”.

Mister Pino La Scala è il nuovo allenatore del Sorrento! Ecco la reazione del Sant’Agnello 1996 una volta appresa la notizia: “Quanta emozione……Il nostro Mister La Scala allenatore del Sorrento 1945 !!! In questo momento storico, tutti abbiamo imparato a condividere canti ed inni, le barriere sono state eliminate ed insieme sosterremo il Sorrento 1945. Mister, la tua gioia è anche la nostra, conosciamo la tua persona e sappiamo che i nostri ragazzi ti seguiranno e che tu seguirai sempre loro. Un grazie al Presidente Alberto Negri che ha permesso di far rientrare nel calcio professionistico il nostro Mister, dopo aver risolto piccoli dettagli burocratici per fargli iniziare questa avventura. Ci auguriamo da questo inizio, una solidarietà ed una condivisione nella penisola sorrentina di una crescita comune nel mondo del calcio”.