Il saluto di Insieme per Massa Lubrense a Franco Simeoli

L’associazione Insieme per Massa Lubrense, in questo momento di tristezza e di dolore, è vicina alla famiglia Simioli per la scomparsa di Franco.

Con la sua eleganza e la sua signorilità, Franco è stato un uomo buono, sempre al servizio del prossimo e della sua terra. Ne ricordiamo le doti umane, ma anche quelle professionali, perché seppe lavorare con impegno per lo sviluppo turistico della Penisola Sorrentina, prima come dirigente dell’azienda autonoma di soggiorno e poi come amministratore delegato della “Fondazione Sorrento”.

Non meno importante fu il suo impegno politico per Massa Lubrense, sempre tra le fila del suo amato “Partito Repubblicano”. Fu in più occasioni consigliere comunale e assessore, sempre aperto al dialogo, pronto a dare tutto sé stesso per Massa Lubrense e per i suoi concittadini.

Sin dalla fondazione, grazie al rapporto di stima e amicizia con don Peppino Esposito, fu un pilastro dell’Archeoclub Lubrense, impegnandosi sempre, con tutto il suo entusiasmo, per la diffusione della cultura locale e la difesa dei beni culturali. Come non ricordare il suo impegno per “BookSophia”, la manifestazione a cui teneva di più e che lo rendeva orgoglioso di essere massese.

Addio Franco, che la terra ti sia lieve.