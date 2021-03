Lino Vairetti nel nostro talk-show serale su Positanonews TV , la web TV del giornale online della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina , ha ricordato la figura di un chitarrista eccezionale che ha caratterizzto la musica tosta degli anni settanta . Su Positanonews Vairetti ha parlato anche dei “50 anni” , mezzo secolo di Osanna . Dal suo profilo facebook un pensiero originale e affetuoso sul modo di essere artista e di fare musica di Danilo Rustici. Napoli come capitale del talento e dell’arte di suonare il rock progressive e del musica hard rock.

Uno dei migliori chitarristi rock progressivi ci ha lasciato di recente: Danilo Rustici! Non era certo un nome “stilista” in musica, ma importante per uno stile, per una scena che fiorì fortemente in Italia e nel mondo: musica progressive e hard rock. Era un riferimento perché fondeva i due stili e, insieme al grande Osanna, fu un pioniere di quello che veniva chiamato “hard prog” e “progressive metal”!

Osanna, guidato da Danilo e Lino Vairetti, ha portato versatilità e distacco agli stereotipi, unendo ciò che sembrava impossibile: sottigliezza, aggressività all’identità sonora di Osanna.

I suoi riff di chitarra, la voce melodica e strappata di Vairetti hanno fornito un capitolo a parte nella storia del rock italiano e mondiale. Danilo Rustici ha lasciato un vuoto, il suo passaggio è sentito da tutti gli amanti della buona musica, ma sta a noi perpetuare il suo lavoro, rendendolo vivo, latente e pieno.