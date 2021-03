Il Regno Unito chiude le frontiere: pronti a multare fino a 5000 euro

Il Regno Unito ha deciso di punire con una multa non salata, salatissima, coloro che abbandonano le frontiere. Le 5000 sterline (quasi 6000 euro) di sanzione a coloro che oltrepassano i confini nazionali per viaggi all’estero se non per validi motivi. Un anno fa l’UK si avviava verso il primo lockdown imposto da Boris Johnson.

l premier inglese già ieri aveva avvertito che “sul continente al momento si può vedere, purtroppo, una terza ondata in corso”, che “sbarcherà sulle nostre coste”. E così gli inglesi reagiscono ai timori di un’importazione di varianti del Covid estendendo di un mese il divieto delle vacanze all’estero, finora previsto fino al 17 maggio. I divieto, inoltre, assume forza di legge e si introducono pene per i trasgressori. Le uniche esenzioni sono per ragioni di lavoro, di salute o per urgenze familiari.