Il Presidente Nazionale dei Giornalisti Verna incontra il gruppo dell’Alternanza con Positanonews del Liceo Classico Marone di Meta . Positanonews , il primo giornale online locale della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina , registrato come tale nel 2006, ma operante già da un anno sul web, anche nell’epoca del Covid, come saranno ricordati il 2020 e 2021, sta portando avanti i suoi progetti con i ragazzi e le ragazze del Liceo, progetti fatti con varie superiori, con lo Scientifico di Sorrento, e da tre anni con il Liceo Marone di Meta .

Carlo Verna nato il 16 marzo 1958 è Presidente dell’Ordine dei Giornalisti Nazionali , originario di Napoli in Campania ha un forte rapporto con la Costiera amalfitana, lo troviamo sempre a Maiori in vacanza, ora di meno a causa anche della frana ad Amalfi che ha spezzato in due la S.S. 163 Amalfitana . Riprendiamo la sua biografia da wikipedia . All’età di 19 anni è giornalista pubblicista: scrive i suoi primi articoli sul quotidiano Roma di Napoli. Dopo aver concluso gli studi superiori, diplomandosi al liceo classico “Genovesi” di Napoli col massimo dei voti, nel 1981 si laurea, con 110 e lode, in Giurisprudenza all’Università “Federico II di Napoli.

Successivamente inizia la professione forense. È stato iscritto all’albo degli avvocati e dei procuratori legali di Napoli. Dal 1987 è giornalista professionista. Lavora alla sede regionale Rai della Campania. Si occupa in particolare di sport ma è anche conduttore del telegiornale regionale della Campania. È inoltre una delle voci di Tutto il calcio minuto per minuto su Rai Radio 1 e segue dagli inizi degli anni 90 per il Giornale Radio Rai i campionati mondiali ed europei (e le Olimpiadi) di nuoto, pallanuoto, tuffi e nuoto sincronizzato.

In televisione nella prima metà degli anni novanta ha condotto la rubrica C Siamo, rotocalco del lunedì pomeriggio di Rai 3 dedicato alla serie C di calcio. Dal 2006 al 2012 è stato segretario del sindacato dei giornalisti Rai (Usigrai). Il 25 ottobre 2017 è stato eletto presidente del consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti con 46 voti su 59 votanti.

“La ricerca di Demopolis mostra come i giovani siano interessati al giornalismo e alla sua funzione fondamentale per una corretta informazione dei cittadini, con particolare riferimento al giornalismo di inchiesta. – lo afferma Carlo Verna, presidente del Consiglio Nazionale dell’ Ordine dei Giornalisti – E’ un dato che ci conforta in questa fase in cui abbondano fake news, linguaggi di odio soprattutto via web e dove si cerca di neutralizzare la funzione del giornalismo come “cane da guardia” della democrazia. Ritengo che compito essenziale dei giornalisti sia e resti quello di raccontare i fatti senza non fare sconti a nessuno, a nessun governo ( di qualsiasi colore) a nessun potere (comprese le grandi piattaforme di internet).”

Il 95% degli under 30 italiani fruisce quotidianamente della Rete. E il 60% è di fatto sempre connesso ad Internet. È il dato di partenza che emerge dall’indagine sui giovani e l’informazione in Italia, realizzata dall’Istituto Demopolis per l’Ordine dei Giornalisti, in occasione del Premio Mario e Giuseppe Francese. L’indagine ha analizzato le variabili che orientano la dieta informativa dei giovani italiani tra i 18 e i 29 anni, focalizzando gli strumenti impiegati nel vissuto quotidiano per l’informazione, il multi-tasking e le aree tematiche di maggiore interesse per le nuove generazioni.

“La centralità delle Rete – ha spiegato il direttore di Demopolis Pietro Vento – incide in modo significativo sulle modalità di informazione delle nuove generazioni: il 75% entra in contatto con l’attualità attraverso siti web, portali e testate online. Considerato il contesto, i telegiornali, nazionali e locali, e i programma d’informazione in tv tengono le loro posizioni: li segue il 66% degli under 30. Sempre più centrale appare poi il ruolo di Facebook, Youtube e dei principali Social Network, vero e proprio incrocio di tutte le informazioni”.

Il trend 2009-2019, disegnato dall’Istituto Demopolis, racconta numericamente un cambio d’epoca: la fruizione dei TG e dei programmi d’informazione passa in 10 anni dal 76 al 66%, quella dei siti di informazione online dal 31 al 75%; cresce di quasi 50 punti, dal 15% al 63%, l’utilizzo dei Social quale strumento di informazione. È invece sempre più residuale, tra gli under 30, il peso della carta stampata: in pochi acquistano un giornale in edicola, anche se i quotidiani continuano ad essere letti, online, in tempo reale.

Dei media italiani, a quasi i 2/3 dei giovani intervistati, non piace la faziosità dell’informazione politica; il 56% stigmatizza la scarsa obiettività, il 48% la superficialità di molte notizie. I media tradizionali sono comunque percepiti dagli under 30 come più affidabili rispetto ai Social Network: una simbolica rivincita, in questo caso, per la stampa tradizionale.

Ma colpisce un altro dato nell’analisi Demopolis per l’Ordine dei Giornalisti: ad interessare di più chi ha meno di 30 anni sono per il 70% i fatti locali che avvengono nella propria città o regione. Ma anche, per i due terzi, l’informazione nazionale. Più bassa, poco sopra il 40 per cento, l’attenzione su quanto accade in Europa e nel resto del mondo.

Un altro dato appare estremamente significativo: il 73% dei giovani italiani riconosce oggi al giornalismo una funzione fondamentale o importante nel nostro Paese.

Dall’indagine emerge infine un risultato di particolare interesse. “Il 70% dei giovani – ha detto il direttore dell’Istituto Demopolis Pietro Vento – si dichiara interessato al giornalismo d’inchiesta e di denuncia. Le nuove generazioni lo vorrebbero più presente sui media italiani: ed è un dato che assume particolare valore in una giornata che ricorda l’assassinio in Sicilia del giornalista Mario Francese nel gennaio di 40 anni fa”.