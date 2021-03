Il neurochirurgo Alfredo Bucciero: “Osimhen sta bene ed è arruolabile”

“Osimhen sta bene ed è arruolabile”. Così esordisce il neurochirurgo Aldredo Bucciero dopo aver effettuato la risonanza di controllo a Victor Osimhen. “Contro il Bologna può scendere ma questo lo devono decidere Gattuso e Canonico. Per quanto mi riguarda dal punto di vista clinico non ci sono problemi. Ieri ha fatto la risonanza magnetica che ha confermato quello che non c’era al primo esame della settimana scorsa. Per quanto riguarda l’encefalogramma c’era qualche piccola anomalia, come normale nei traumi, ma è rientrato. Quindi è tutto nella norma. Gli ho chiesto di dedicarmi un gol. Questo ragazzo è una forza della natura. Noi l’abbiamo dovuto fermare perché per protocollo bisogna agire in un certo modo. Non c’era nulla da curare. Bisognava solo aspettare la normalizzazione dei parametri. Adesso è carico e speriamo ci dia delle soddisfazioni”.