Il Napoli a Sassuolo non meritava la vittoria ed infatti non vince! Finisce in parità il match infrasettimanale degli azzurri di Gattuso, che vedono sfumare la vittoria al 95′ quando, un ingenuo Manolas regala un rigore agli avversari. Partita molto intensa che vede il Napoli passare ad un momentaneo vantaggio di pochi secondi, giusto il tempo di essere annullato dal Var, grazie ad uno straordinario tiro di Lorenzo Insigne. Il Sassuolo ci mette grinta, cuore, coraggio ma, a segnare il primo gol per la squadra di De Zerbi, è Maksimovic che devia in rete una punizione battuta da Berardi. Il Napoli fa e disfa e la partita si conclude con il risultato di 3-3 che lascia l’amaro in bocca al Sassuolo, che voleva vincerla anche in virtù del fatto che a negare altri gol sono stati un palo ed una traversa e al Napoli che si è visto negare un rigore dall’arbitro grande quanto una casa su Politano. A fine gara un capitan Insigne se la prende con i compagni, ha un alterco con Gattuso e lascia il campo non prima di aver dato un calcio al tabellone. Continua il silenzio stampa per gli azzurri iniziato il 21 febbraio. E’ tempo di riflessioni, è tempo di riacquistare lucidità, è tempo di pensare ad un mercato che deve lasciare andare via giocatori non utili a progetti importanti!