Il ministro Garavaglia è salito a bordo della Msc Grandiosa

Civitavecchia – Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, ieri 8 marzo 2021, è salito a bordo della Msc Grandiosa. Il titolare del dicastero del Turismo, di recente a Sorrento per gli Stati Generali del Turismo, ha voluto mandare un’ulteriore segnale di ottimismo salendo a bordo della “Grandiosa”, la nave della Msc ripartita lo scorso agosto con un protocollo di sicurezza, che prevede tamponi e sanificazioni continue a bordo, e ancorata al porto di Civitavecchia con quasi 2000 passeggeri a bordo in attesa di riprendere i suoi viaggi settimanali.

“Far sapere a tanti italiani, che potrebbero non saperlo, che si può andare serenamente e in sicurezza in crociera anche in questo periodo è un segnale di ottimismo“, ha sostenuto il ministro in una conferenza stampa organizzata in una sala interna con vista piscina. “Non sono mai andato in crociera, ma adesso mi è venuta una voglia pazzesca“, aggiunge dopo aver visitato la nave con i manager della compagnia italo-svizzera. Un messaggio di ottimismo, che arriva però in una fase di contagi in crescita e nella quale il governo studia nuove possibili restrizioni. Il ministro esclude comunque che sia questo il momento di chiedere maggiori aperture in vista della Pasqua. “In questo momento bisogna essere molto, molto cauti“, afferma, anche alla luce dell’andamento dell’epidemia lo scorso anno, che ha visto il picco proprio tra marzo e aprile. Nessuna accelerazione, almeno fino all’estate, quando Garavaglia è fiducioso che si possa ripartire, come successo lo scorso anno. “In estate il virus è meno aggressivo, ed è chiaro che avremo un turismo di prossimità. C’è una forte accelerazione sui vaccini in questo momento e, se le cose andranno nel verso giusto, speriamo dopo l’estate di metterci alla spalle questo maledetto virus“. Il ministro non esclude che il protocollo della Msc possa essere utilizzato anche da altri operatori del turismo e in settori diversi. “Pensiamo per esempio al braccialetto per il contact tracing utilizzato a bordo – spiega -. Se ne era parlato anche per le spiagge l’estate scorsa, ma lì non se ne è fatto più niente. Credo che questo modello sia replicabile ed è anche un bel segnale di ottimismo di cui abbiamo bisogno“.

Ora è tempo di nuovi ristori per gli operatori fermi, con il dl Sostegno al vaglio del consiglio dei ministri venerdì prossimo. Il settore crocieristico è fermo dall’inizio della pandemia. “Nel 2019, spiega Leonardo Massa (nella foto in basso con il ministro del Turismo), managing director di Msc, avevano viaggiato sulle navi da crociera 30 milioni di persone e da marzo 2020 è tutto fermo. Le perdite sono enormi”. I viaggi della Msc Grandiosa sono ripresi lo scorso agosto con l’attivazione di un protocollo di sicurezza che ha consentito alla compagnia di ospitare da allora 40 mila passeggeri. Nei prossimi mesi altre navi dovrebbero tornare a navigare. “Ci prepariamo ad una stagione estiva tutta italiana e mediterranea, spiega ancora il manager, poi speriamo che nel 2022 la situazione complessiva sia cambiata per riprendere a pieno l’attività”.

a cura di Luigi De Rosa