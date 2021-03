Il Ministro Brunetta elogia Minori: “Il Comune mi dà tutti i giorni il quadro della pandemia”.

“Questo Paese è meglio di quanto lo descriviamo. Molto spesso se uno va in un comune trova delle esperienze straordinarie – ha detto il Ministro Renato Brunetta, ospite a Sky News 24 – Il Comune di Minori, sulla Costiera Amalfitana, mi dà tutti i giorni il quadro della pandemia”.

“Il Ministro della P.A. On. Renato Brunetta ha citato come esempio positivo il Comune di Minori per diffusione dei dati Covid19 nel corso di una trasmissione Sky. Il riconoscimento va girato alla macchina amministrativa, i volontari, la polizia municipale e i tantissimi che a vario titolo collaborano con l’amministrazione comunale. Grazie a tutti”, ha detto il sindaco di Minori e delegato alla Sanità in Costiera Amalfitana, Andrea Reale.