Il manager di Positano Cosimo Picci incontra in Florida il pugile Roy Jones

Il positanese Cosimo Picci con il pugile professionista Roy Jones, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Seul nel 1988. Cosimo Picci è partito da Positano circa dieci anni fa ed ora è manager affermato a Naples, in Florida. Cosimo, nipote dell’omonimo fondatore del San Vito Positano, dopo essersi trasferito negli Stati Uniti, proprio in Florida dopo diverse esperienze lavorative nel mondo della ristorazione con Alberto’s on Fifth e Baleen Naples, dall’estate del 2017 è general manager di un esclusivo locale in Naples, il Burn by Rock Patel. Ma il suo cuore rimane a Positano dove spera di poter tornare al più presto per qualche giorno di relax.