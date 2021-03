IL MAESTRO CLAUDIO FIORI RICORDA DAVIDE LARICCHIA

CLAUDIO FIORI RICORDA DAVIDE LARICCHIA

Ho appena appreso della scomparsa di un caro amico.. Compagno di tante belle serate… un Artista dalla rara sensibilità… una persona speciale che per sua sfortuna ha lottato per molto tempo contro le avversità della vita.

Caro Davide, che la terra ti sia lieve. Adesso dipingerai con i grandi del passato ma soprattutto canterai insieme al tuo amato “Pinuccio”. Purtroppo il destino vi ha riservato lo stesso scherzo… I vostri cuori erano cosi sensibili per sopravvivere troppo a lungo… TVB.

Questa era la canzone di Pino che tanto ti piaceva e che sempre mi chiedevi… non avrei mai pensato di dedicartela in questo modo… Buon Viaggio.