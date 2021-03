Il lanciafiamme di Vincenzo De Luca compie un anno

A De Luca sono bastati 25 secondi per assurgere al ruolo di social star, per trasformarsi e trasformare geneticamente il suo essere politico in un essere “personaggio”, una maschera riconoscibile per la nettezza dei suoi caratteri identitari che lo rendono unico, imitabile ma, soprattutto, plastilina nelle mani del pubblico che oramai si ciba a colazione, a pranzo e a cena di contenuti user generated.