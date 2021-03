Il giudice meschino, Zingaretti interpreta Alberto Lenzi

Il giudice meschino, storia vera o no? Naturalmente parliamo del film sceneggiato ispirato dall’omonimo romanzo di Mimmo Gangemi e diretto da Carlo Carlei con la partecipazione di Luca Zingaretti. L’attore presto il volto al protagonista Alberto Lenzi, il “giudice meschino” che ricopre il ruolo di Pubblico Ministero a Reggio Calabria. L’uomo dopo anni di lavoro è demotivato e non ha più la stessa passione che l’ha spinto a voler lottare per la giustizia. Tutto cambia quando l’amico Giorgio Maremmì viene assassinato da un clan mafioso. Alberto Lenzi allora con l’aiuto del maresciallo Marina Rossi e dell’ispettore Michele Brighi si mette sulle tracce di chi ha organizzato l’attentato arrivando così a scoprire chi è l’assassino. Una storia appassionata ed appassionante quella raccontata dal regista Carlo Carlei che parlando proprio del film tv ha dichiarato: “Mi auguro di cuore che l’esempio di tutte le persone oneste, di magistrati e uomini delle forze dell’ordine che ogni giorno si impegnano a fare il proprio dovere, faccia da sprone e rappresenti una fortissima motivazione perché le nuove generazioni si riapproprino di un senso civico che li faccia difendere ad ogni costo la terra in cui vivono”.

Il giudice meschino non è una storia vera

E’ importante sottolineare che il film tv “Il giudice meschino” non è basato su una storia vera, ma racconta la vita di Alberto Lenzi, pubblico ministero di Reggio Calabria. La pellicola non è tratto da una storia vera, ma riguarda dei fatti di cronaca autentici seppur non legati a persone realmente esistite. La miniserie è liberamente ispirata, infatti, all’omonimo romanzo di Mimmo Gangemo edito da Einaudi e pubblicato nel 2009. Le vicende della miniserie seguono le dinamiche del libro e si presenta come un omaggio agli sforzi delle Forze dell’Ordine e degli uomini e delle donne che ogni giorni sono in campo per combattere la criminalità organizzata.